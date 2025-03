Azərbaycan Ermənistana sülh sazişi ilə bağlı çağırış etdi

Azərbaycan Ermənistanı sülh sazişinin imzalanması prosesini sürətləndirməyə çağırıb və qeyd edib ki, bu imkan sonsuz mövcud olmayacaq.

Metbuat.az “Perfil” ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Argentinanın paytaxtı Buenos-Ayresdə səfərdə olan Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Elçin Əmirbəyov söyləyib.

“Ermənistanı razılaşmaya getməyə sövq edən amillərdən biri bu şansın yox ola biləcəyini dərk etməsidir. Bunu əldən vermək səhv olardı”, – Əmirbəyov bildirib.

Onun sözlərinə görə, ötən həftə başa çatan danışıqlar münasibətlərin normallaşması və diplomatik əlaqələrin qurulması üçün yol açır. Lakin bunun üçün, Ermənistan öz konstitusiyasını dəyişdirməli, ərazi iddialarından imtina etməli və xarici qüvvələri sərhədyanı bölgələrdən çıxarmalıdır.

“Bu razılaşma son deyil, başlanğıcdır. Sülh yalnız bəyanatlarla deyil, konkret addımlarla qurulur”, – Azərbaycan rəsmisi vurğulayıb.

“Perfil” xatırladıb ki, 2023-cü ildə Azərbaycan Qarabağ regionu üzərində tam nəzarəti geri qaytarıb, bu da sülh prosesinin başlanmasına gətirib çıxarıb. Lakin əldə edilmiş razılaşmalara baxmayaraq, ölkələr arasında gərginlik qalmaqdadır.

Argentina daxili işlər naziri Gilyermo Frankosla görüşü zamanı Elçin Əmirbəyov qeyd edib ki, münaqişəyə yalnız bir nöqteyi-nəzərdən baxmaq olmaz. Onun sözlərinə görə, xüsusilə Argentinanın Malvin adaları mübahisəsi kontekstində müdafiə etdiyi ərazi bütövlüyü prinsipi işığında Azərbaycanın mövqeyini nəzərə almaq vacibdir.

“Biz istəyirik ki, Argentina cəmiyyəti münaqişə haqqında yalnız birtərəfli təsəvvürlə deyil, həm də Azərbaycan nöqteyi-nəzərini eşitsin”, – o bildirib.

“Perfil”in qeyd etdiyi kimi, Azərbaycan öz mövqeyini beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmağa çalışır, xüsusilə də Avropanın enerji sektorunda rolu və regionda dəyişən geosiyasi balans nəzərə alınmaqla.

