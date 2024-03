8 Mart - Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətiylə ATV-nin efirində “Zərif Güc” filmi yayımlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, film, Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğunun xanım əməkdaşları haqqındadır.

Həmin filmi təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.