Ötən gün La Liqada "Real Madrid" öz meydanında "Selta"nı qəbul edib.

Metbuat.az bildirir ki, matç meydan sahiblərinin 4:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

"Real Madrid" forması geyinin türk futbolçu Arda Gülər oyuna 89-cu dəqiqədə daxil olub. O, 90 dəqiqəyə əlavə edilmiş 4-cü dəqiqədə komandadakı ilk qolunu vurub.

Həmin qolu təqdim edirik:

