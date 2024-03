Köhnə avtomobillər istismardan çıxarılır? - AÇIQLAMA

Azərbaycanda avtomobillərin cəmi 5 faizinin yeni olduğu bildirilir. Həmçinin son aylarda ili köhnə olan nəqliyyat vasitələrinin də ölkəyə idxalı qadağan edilib. Bəs köhnə avtomobillər istismardan çıxarıla bilərmi?



Metbuat.az bildirir ki, nəqliyyat məsələləri üzrə Yasin Mustafayevin sözlərinə görə, ölkəmizə ötən əsrin ortalarından avtomobil idxal edilir, 70-80-ci il istehsallı avtomobillər dövriyyədən çıxarılsa da, ondan sonrakı avtomobillər hələ də istismardadır:

"Köhnə avtomobillər təhlükəsizlik cəhətdən narahatlıq yaranır. Buna görə də, avtomobil parkının yenilənməsi zərurəti var".

Ətraflı sujetdə:

