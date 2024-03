“Bakı və Sumqayıt şəhərləri arasında metro stansiyasının tikilməsi yaxşı olardı”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin martın 11-də keçirilən iclasında millət vəkili Fəzail Ağamalı deyib. Deputat bildirib ki, bu kimi addımlarla tıxacların qarşısını ala bilərik. Ətraflı Baku TV-nin süjetində:

