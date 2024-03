Füzulidəki Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzi ölkələr arasında əməkdaşlığı gücləndirəcək - Tokayev

Füzulidə Kurmanqazı adına Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzinin açılışı Azərbaycan və Qazaxıstan arasında hərtərəfli əlaqələrin möhkəmlənməsinə fayda verəcək.

Metbuat.az "Akorda"ya (Qazaxıstan Prezident Administrasiyası) istinadən xəbər verir ki, bunu Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev bu gün Füzuli sakinləri ilə söhbətində deyib.

“Bu, Qazaxıstan xalqı adından bizim hədiyyəmizdir. Hesab edirəm ki, bu obyekt, şübhəsiz ki, ölkələrimiz arasında hərtərəfli əlaqələrin möhkəmlənməsinə xidmət edəcəkdir. Sizə uğurlar və firavanlıq arzulayıram. Şübhə yoxdur ki, Azərbaycanın bu müqəddəs bölgəsi güclü inkişaf yolu keçəcəkdir”, - o bildirib.

