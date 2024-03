Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə xarici işlər nazirlərinin martın 15-i Bakıda 9-cu üçtərəfli görüşü keçiriləcək.

Bu barədə Metbuat.az-a Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, üçtərəfli görüş çərçivəsində Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovun həmkarları ilə təkbətək görüşlərinin, habelə xarici işlər nazirlərinin birgə mətbuat konfransının keçirilməsi nəzərdə tutulub.

