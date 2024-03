Albaniyanın Prezidenti Bayram Beqay (Bajram Begac) Azərbaycana gəlir.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, sabah keçiriləcək XI Qlobal Bakı Forumunda iştirak edəcək.

