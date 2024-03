Gənclər və İdman Nazirliyinin Kollegiyasının tərkibi dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nazirlər Kabineti bu barədə qərar verib.

Kollegiyanın üzvləri sırasına Gənclər və İdman Nazirliyinin regional idarələrinin rəisləri daxil edilib. “Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları İdman Təşkilatları Assosiasiyasının prezidentini isə Azəridmanservis” MMC-nin direktoru əvəzləyib.

