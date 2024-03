Bu şəxslər maaşlarına əlavə və mükafatlar alacaqlar - FƏRMAN

Prezident İlham Əliyev 9 aprel 2019-cu il tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyinin Nizamnaməsi”ndə və 27 mart 2020-ci il tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət Ekoloji Ekspertiza Agentliyinin Nizamnaməsi”ndə dəyişiklik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlət başçısı bununla bağlı yeni fərman imzalayıb.

Fərmana əsasən, hər iki agentliyin sərəncamında qalan vəsaitdən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşlarının vəzifə maaşlarına əlavə və mükafatların verilməsi üçün ayırmalar nəzərdə tutulacaq.

