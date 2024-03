Türkiyə xarici işlər naziri Hakan Fidan Azərbaycana səfər edəcək.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə XİN-in sözçüsü Öncü Keçeli bildirib.

Bildirilib ki, səfər sabah İraqın paytaxtı Bağdadda keçiriləcək görüşlərdən sonra baş tutacaq.

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.