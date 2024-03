Azərbaycan vahid Çin siyasətini, Çinin ərazi bütövlüyünü daim dəstəkləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Çin Hökumətinin Avropa məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Vu Honqbonu qəbul edərkən deyib.

Dövlət başçısı Azərbaycanın Tayvanın müstəqilliyini tanımadığını, orada keçirilən seçkiləri qəti şəkildə pislədiyini vurğulayıb.

Qonaq Azərbaycanın Çinin ərazi bütövlüyünə göstərdiyi davamlı və qətiyyətli dəstəyə görə minnətdarlığını bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.