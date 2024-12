​“Real" Çempionlar Liqasından vaz keçdi

“Real Madrid” bu mövsüm üçün hədəfini müəyyən edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, klub Çempionlar Liqası turnirinə üstünlük verməyəcək. Xarici KİV-lərin iddiasına görə, klub Çempionlar Liqası əvəzinə FİFA Klublararası Dünya Çempionatına üstünlük verəcək. Bildirilir ki, FİFA Klublararası Dünya Çempionatında iştirak haqqı olaraq 30 milyon avro, qalibə verilən mükafat isə 100 milyon avrodur. Məlumata görə, Çempionlar Liqasındakı mükafatın məbləği də az deyil. Lakin FİFA Klublararası Dünya Çempionatı daha nüfuzlu turnirdir. Çempionlar Liqasında təkcə Avropa klubları, FİFA Klublararası Dünya Çempionatında isə dünya klubları iştirak edir.

Qeyd edək ki, "Real Madrid" bu mövsüm Çempionlar Liqasında 6 görüşdə 3 qələbə və 3 məğlub əldə edərək, 9 xalla 20-ci pillədə qərarlaşıb.

