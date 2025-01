Bələdiyyə seçkilərində qeydə alınan namizədlərin sayı 16 min 174 nəfərdir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) sədri Məzahir Pənahov MSK-nın yanvarın 6-da keçirilən iclasında deyib.

O qeyd edib ki, hazırda bələdiyyə seçkiləri ilə əlaqədar namizədliyi qeydə alınanların 8429 nəfəri 23 partiyanın namizədləridir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.