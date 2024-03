İndi biz Ermənistanla sülhə heç vaxt görünmədiyi qədər yaxınıq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev “Parçalanmış dünyanın bərpası” mövzusunda XI Qlobal Bakı Forumunda çıxışı zamanı söyləyib.

Dövlətimizin başçısı qeyd edib: “Cənubi Qafqazda müstəqillik tarixində sülh bu qədər yaxın olmamışdır. Bu da İkinci Qarabağ müharibəsinin nəticəsidir”.

