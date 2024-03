Şirvan şəhərində orta məktəb şagirdini maşın vurub.

Metbuat.az-ın bölgə müxbiri xəbər verir ki, hadisə səhər saatlarında Şirvan şəhər 10 saylı tam orta məktəbin qarşısında baş verib. Həmin məktəbin 4-cü sinif şagirdi, 2015-ci il təvəllüdlü Piriyeva Səma Elçinbəy qızı dərsdən çıxan zaman yolu keçərkən maşın vurub. Hadisə nəticəsində müxtəlif bədən xəsarətləri alan azyaşlı xəstəxanaya çatdırılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Metbuat.az

