Baronessa Manzila Uddin Prezident İlham Əliyevə məktub ünvanlayıb

Böyük Britaniya parlamentinin Lordlar Palatasının və Azərbaycanla dostluq qrupunun üzvü Baronessa Manzila Uddin Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb.

Metbuat.az məktubu təqdim edir:

"Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zati-aliləri cənab İlham Əliyevə

Zati-aliləri.

Seçkilərdə qələbəniz münasibətilə Sizi təbrik etməkdən böyük məmnunluq duyuram. Bu, Sizin Azərbaycana və xalqınıza çox uğurlu xidmətinizin və liderliyinizin təsdiqidir.

Sizinlə Londonda görüşməyimi və ya ən yaxın zamanda Azərbaycana səfər etməyimi səbirsizliklə gözləyirəm.

Müqəddəs Ramazan ayının başlaması münasibətilə Zati-alinizə və xanım Mehriban Əliyevaya ən xoş arzularımı çatdırıram. Sizə və Azərbaycan xalqına Allahdan firavanlıq və əmin-amanlıq diləyirəm.

Hörmətlə,

Baronessa Manzila Uddin

Böyük Britaniya parlamentinin Lordlar Palatasının

və Azərbaycanla dostluq qrupunun üzvü".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.