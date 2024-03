Narkoloji dispanserdə qeydiyyatda olan 36 659 nəfərdən 802-ni qadınlar təşkil edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının 2023-cü il üzrə hesabatında qeyd olunub.

Bildirilib ki, həmin qadınlardan 390 nəfəri eyni vaxtda bir neçə narkotik vasitədən istifadə edənlər olub.

