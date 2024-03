Mahir Emrelinin komandası mübarizəni dayandırdı

Türkiyənin "Fənərbağça" klubu UEFA Konfrans Liqasında 1/4 final mərhələsinə vəsiqə qazanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, İstanbul təmsilçisi 1/8 finalın cavab oyununda Belçikanın “Yunion” kollektivini qəbul edib. Qarşılaşma rəqibin qələbəsi ilə bitib - 1:0. "Fənərbağça" səfərdəki qalibiyyət (3:0) sayəsində növbəti raunda yüksəlib. Azərbaycan millisinin futbolçusu Mahir Emrelinin çıxış etdiyi Xorvatiyanın "Dinamo" klubu turnirdə mübarizəni dayandırıb.

İlk görüşdə qələbə qazanan (2:0) Zaqreb təmsilçisi Yunanıstanda PAOK-a böyük hesabla uduzub - 1:5.

