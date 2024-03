APL-də XXVII tura start veriləcək

Bu gün Azərbaycan Premyer Liqasında XXVII tura start veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk gündə bir oyun keçiriləcək.

Günün yeganə görüşündə “Neftçi” meydana çıxacaq. “Ağ-qaralar” doğma “Neftçi Arena”da “Səbail”i qəbul edəcək.

Hazırda komandalar eyni xalla (37) turnir cədvəlinin 4-5-ci pillələrini bölüşdürürlər. Qarşılaşma “Səbail” üçün xüsusi prinsipiallıq daşıyır. Çünki qəsəbə təmsilçisi çempionatın son 18 matçında rəqibinə qalib gələ bilməyib.

“Dənizçilər” axırıncı dəfə 2019-cu ildə “Neftçi”dən 3 xal almağı bacarıb. Şahin Diniyevin baş məşqçisi olduğu kollektiv 5 illik tilsimi qırmağa çalışacaq.

Azərbaycan Premyer Liqası

XXVII tur

15 mart

19:00. “Neftçi” – “Səbail”

Bakı, “Neftçi Arena”.

Qeyd edək ki, III dövrənin son turunun digər oyunları martın 16-17-də keçiriləcək.

