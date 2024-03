Bu yollardan yalnız piyadalar keçə biləcək - Bakıda yenilik

17 mart tarixindən etibarən həftə sonları Bakının bəzi küçələrinə avtomobillə daxil olmaq qadağan ediləcək, avtomobillərin hərəkətinə məhdudiyyət qoyulacaq.

Metbuat.az bildirir ki, Bununla bağlı Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) tərəfindən layihə hazırlanaraq Nəqliyyatı Əlaqələndirmə Şurasına təqdim edilib. Şura şəhərin mərkəzi küçələrinin həftəsonları piyadalaşdırılması ilə bağlı qərar qəbul edib.



Bəs bu qaydalar hansı küçələrə aid ediləcək?

Mövzu ilə bağlı "ATV Xəbər"in sujetini təqdim edirik:

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

