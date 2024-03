Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə etibarlı tərəfdaşlardırlar - Ceyhun Bayramov

Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan kritik, etibarlı və davamlı tərəfdaşlar kimi əsl körpü qurucuları kimi çıxış edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Bakıda Türkiyə və gürcüstanlı həmkarları Hakan Fidan və İliya Darçiaşvili ilə keçirilən görüşü zamanı bildirib.

Onun sözlərinə görə, bugünkü üçtərəfli görüş təsadüfi deyil və vacib təşəbbüsdür: "Əminəm ki, bugünkü inteqrasiyamız bilavasitə əvvəlki öhdəliklərimizin həyata keçirilməsi istiqamətində görülən işlərin miqyasına yönələcək, eyni zamanda ikitərəfli əməkdaşlıqların daha da inkişaf etdirilməsini təmin edəcəkdir.

Bildiyiniz kimi, xarici işlər nazirlərinin 9-cu üçtərəfli görüşü 2021-ci ildə Azərbaycanda keçirilməli idi, lakin təəssüf ki, bəzi səbəblərə görə təxirə salındı. 2019-cu ildə baş tutan görüşdən artıq 5 il keçir. Son üçtərəfli görüşdən sonra dünya həm qlobal, həm də regional miqyasda dəyişib. Bizim görüşümüzdən sonra son beş il ərzində beynəlxalq arenada ciddi hadisələr baş verdi. Artan təzyiq fonunda regional əməkdaşlığa ciddi tələbat var. Bu görüş hər üç ölkəyə qarşılıqlı maraq doğuran sahələrdə əməkdaşlıqdan faydalanmağa imkan verir. Eyni zamanda, əməkdaşlığımız regional və qlobal təhlükəsizlik və sabitliyə töhfə vermək baxımından da son dərəcə dəyərlidir".

Nazir vurğulayıb ki, Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan kritik, etibarlı və davamlı tərəfdaşlar kimi əsl körpü qurucuları kimi çıxış edir və hər zaman müşahidə edilən geosiyasi qarışıqlığın nəticələrini yumşaltmaq üçün qlobal səylərin önündə dayanırlar: "Bundan əlavə, son dörd ildə Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış statusunun yeni reputasiyası nəticəsində regional vəziyyətdə tarixi dəyişikliklər baş verib. Azərbaycan isə regionda özünəməxsusluğu qoruyub saxlayır".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.