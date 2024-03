Keçmiş türk futbolçu, "Eyüpspor" klubunun baş məşqçisi Arda Turan "Qarabağ"ın ötən gecə "Bayer-04"ə qarşı oynadığı oyunla bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, özünün "Instagram" hesabında paylaşım edərək qeyd edib:

"Möhtəşəm mübarizə üçün təşəkkürlər. Təbriklər”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.