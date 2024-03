Bu bürclər yaxın zamanda şad xəbər eşidəcək - Pul, iş təklifi...

Astroloqlara görə, Oğlaq, Balıqlar və Şir bürcləri yaxın günlərdə şad xəbər eşidə bilərlər.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, sözügedən bürclər həm şəxsi həyatda, həm də iş həyatında sevincli günlər yaşayacaqlar.

Oğlaq bürcü altında doğulanlar üçün qarşıdakı günlərdə eşq həyatı ideal keçəcək. Şəxsi həyata maraq qatmaq üçün yeni planlar düşünmək lazım gələcək, sıxıcı münasibət sizi yenidən uğursuz zolağa qaytaracaq. Çoxdandır gözlədiyiniz xoş hadisələr bu günlərdə reallaşa bilər.

Balıqlar bürcü altında doğulanlar maliyyə məsələlərində bu günlərdə uğurlu olacaqlar. Yüksək məbləğli satış və ya vəzifə artımı reallaşa bilər. Yetər ki, başqalarının planlarınıza mane olmasına şərait yaratmayın.

Şir bürcləri həmişə olduğu kimi hər sahədə uğurlu olmaq iddiasındadır. Uzun müddətdir əziyyət çəkdiyiniz işlər bu günlərdə xoş nəticələrlə yekunlaşacaq. Özünüzə inamı itirməyin, yeni iş təklifləri və yeni uğurlu münasibətlər meydana çıxa bilər.

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

