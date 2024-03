Aparıcı Zaur Baxşəliyev Azərbaycanda ilk ailə şosunun təməlini qoyduqlarını deyib.

Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, bu haqda aparıcı həyat yoldaşı Günay Baxşəliyeva ilə apardığı proqramda deyib.

"7 ilə yaxındır bir ailə şousu kimi fəaliyyət göstəririk. Azərbaycan, ümumiyyətlə, Sovet ölkələri arasında ailə - ər, arvad və övlad şousunu biz etdik. Həftəsonlarınızı bizimlə keçirdirsiniz".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.