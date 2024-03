Torpağına illər sonra ayaq basan Raya Əbilova Xocalıda doğma evini ziyarət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "İTV" Raya Əbilova ilə birlikdə onların Xocalıda yaşadığı evdə olub.

Qeyd edək ki, Raya Əbilovanın oğlu Xocalı hadisələri zamanı itkin düşüb.

Daha ətraflı süjetdə:

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az



