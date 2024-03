Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev İran İslam Respublikasının ölkəmizdəki səfiri Seyid Abbas Musəvi ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə səfir "X" hesabında məlumat yayıb.

Görüşdə iki qonşu dövlət arasında münasibətlərdə yeni fəsil açılmasının vacibliyi vurğulanıb, habelə Qəzza zolağında baş verən son hadisələr nəzərdən keçirilib.

