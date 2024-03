İstanbulda silahlı insident baş verib.

Metbuat.az türk mediasına istinadən bildirir ki, bu barədə "TRT haber" məlumat yayıb.

Məlumata görə, əslən türk olan üç İsveç vətəndaşı ilə başqa bir əslən türk olan İsveç vətəndaşı Məzlum Ayrancı arasında mübahisə yaşanıb. Atışma ilə davam edən mübahisədə Ayrancı ölüb, onun yanındakı Umut Koyuncu isə ayağından yaralanıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

