Böyük Britaniya kralı III Çarlzın öldüyü bildirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə iddialar yayılıb.

Qeyd edək ki, o, 1 ildən azdır taxtdadır. 75 yaşlı kralın tacqoyma mərasimi 2023-cü il mayın 6-da baş tutub.

