Novruz bayramının əsas simvollarından olan səməni bu günlərdə ən çox satılan məhsullar arasındadır.

Metbuat.az bildirir ki, tələbat yüksək olduğu üçün bazarda hər qiymətə səməniyə rast gəlmək mümkündür.

Satıcılar bildirirlər ki, səmənilərin qiyməti 10-12 manatdan başlayır. Bazarda hətta 600 manata da səməni tapmaq olur.

Ətraflı Baku TV-nin süjetində:

