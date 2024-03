Qubanın dağlıq ərazilərinə İlaxır çərşənbədə qar yağıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qar gecə saatlarından etibarən yağmağa başlayıb. Rayonun Dərk, Qrız kəndləri və ətraf ərazilər ağ örpəyə bürünüb.

Quba Ərazi Hidrometeorologiya Müəssisəsindən bildirilib ki, 3 santimetr qar düşən Qrız kəndində mənfi 3,2 dərəcə şaxta qeydə alınıb.

