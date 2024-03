İndoneziyanın yeni Prezidenti seçilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müdafiə naziri Prabovo Subianto dövlət başçısı vəzifəsinə yiyələnib.

O, ölkənin 38 əyalətindən 36-da qalib gəlib.

