Gələn ilAvropada qazın spot qiymətləri keçən illə müqayisədə 23% ucuzlaşa bilər.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə “Fitch” reytinq agentliyinin analitikləri məlumat paylaşıblar.

Ekspertlərin gözləntilərinə görə, Avropanın ən böyük TTF (Niderland) qovşağında min kubmetr qazın orta qiyməti bir il əvvəl 459 dollarla (780 manat) müqayisədə 353 dollara (600 manat) düşəcək.

