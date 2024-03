Almaniya dörd “Patriot” zenit-raket kompleksi alacaq.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, bu barədə qərarı Bundestaq təsdiqləyib. Məlumata görə, satınalma Müdafiə Komitəsi və Büdcə Komitəsi tərəfindən təsdiqlənib.

Sözügedən “Patriot”ların alınması 1,3 milyard avroya başa gələcək.

