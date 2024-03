Almaniya klubu “Qarabağ”ın futbolçusu ilə maraqlanır

Almaniyanın “Auqsburq” klubu “Qarabağ”ın futbolçusu Marko Yankoviçlə maraqlanır.

Metbuat.az azerisport.com-a istinadən xəbər verir ki, Almaniya klubunun nümayəndələri Ağdam təmsilçisinin Avropa Liqasının 1/8 final mərhələsinin Leverkuzendəki “Qarabağ”la cavab görüşünü stadiondan izləyiblər.

“Auqsburq”un təmsilçilərindən biri Monteneqro yığmasının yarımmüdafiəçisinin iştirakı ilə daha bir oyuna baxacaq.

Bu dəfə almanlar Antalyada Monteneqro və Belarus yığmaları arasında yoldaşlıq görüşünə yollanacaq.

Bundesliqa təmsilçisinin mövsümün sonunda Yankoviçin transferi ilə bağlı “Qarabağ”a rəsmi təklif göndərəcəyi gözlənilir.

Qeyd edək ki, Yankoviçin Ağdam klubu ilə müqaviləsi 2027-ci ilə qədərdir.

