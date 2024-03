Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Brüsselə işgüzar səfər edib.

Metbuat.az Ermənistan hökumətinin mətbuat xidmətinə istinadən bildirir ki, səfərin məqsədi Paşinyanın martın 21-də keçiriləcək birinci Nüvə Enerjisi Sammitində iştirakı ilə bağlıdır. Qeyd olunub ki, Ermənistan baş naziri səfər çərçivəsində bir sıra xarici tərəfdaşlarla ikitərəfli görüşlər keçirəcək.

