Türkiyənin Mərkəzi Bankının uçot dərəcəsi ilə bağlı qərarından sonra lirə yenidən ucuzlaşıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, 1 dollar 32,43 lirə civarında olub. Antirekord göstəricidən sonra lirə nisbətən bahalaşaraq, 31,95-ə çatıb.

Qeyd edək ki, Türkiyə Mərkəzi Bankının Pul siyasəti komitəsinin növbəti iclası keçirilib. İclasda uçot dərəcəsi 5 faiz bəndi artırılaraq 45 %-dan 50 %-ə qaldırılıb. Lirə bundan sonra daha da ucuzlaşıb.

