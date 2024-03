Müğənni Vəfa Şərifova İsmayıllı rayonunda konsert verib.

Metbuat.az olay.az-a istinadla xəbər verir ki, səhnədən tamaşaçıların arasına enən Şərifova üçün izdiham yaranıb. Kütləni kənardan izləyən rayonun icra başçısı Nahid Bağırovun buna reaksiyaları sosial şəbəkələrdə gündəm olub.

Onun bu anları istifadəçilərin diqqətindən qaçmayıb.

