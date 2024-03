Yazda 3 bürcün şans üzünə güləcək

Astroloqlar deyirlər ki, bütün bürclər mart ayında müəyyən dərəcədə sevgi enerjisi hiss edəcəklər.



Metbuat.az Lent.az-a istindən bildirir ki, lakin onlardan bəziləri üçün 2024-cü ilin yazı özlərinə həyat yoldaşı tapmaq və möhkəm münasibətlər qurmaq üçün xüsusilə əlverişli dövr olacaq.



Sevgi, ümumiyyətlə, heç gözləmədiyimiz zaman həyatımıza daxil olur. Buna görə də ümidinizi itirməyin, yeni insanlarla tanış olmağa hazır olun və taleyinizin sizi mütləq tapacağına inanın.

Buğa

Bu yaz Buğa bürclərinin əsl sevgilərini qarşılamaq üçün çoxlu imkanları olacaq. Onların uzunmüddətli münasibətlərini qurmaq və ya növbəti səviyyəyə qaldırmaq şansı var.

Yeni qarşılıqlı əlaqələrə açıq və romantik jestlərə cavab verməyə hazır olmalısınız. Hissləriniz haqqında danışmaqdan qorxmayın. Sevginizi etiraf etsəniz, məhəbbətinizin obyektinin qarşılıq alması şansı yüksəkdir.

Əkizlər

Əkizlər o qədər güclü hisslər yaşayacaqlar ki, bəzən onların öhdəsindən necə gələcəklərini bilməyəcəklər. Uzun illər və bəlkə də ömür boyu birlikdə olacağınız biri ilə açıq münasibət qurmaq üçün səmimi olun.

Əkizlər səhvlərindən tez nəticə çıxarır və əvvəlki uğursuz tərəfdaşlıqlardan nəticə çıxarırlar. Buna görə də müdrik, dözümlü və açıq yeni bir romantik münasibətə girəcəksiniz.

Balıq

Ümumiyyətlə, bütün mart ayı Balıqlar üçün, xüsusən də sevgi sahəsində uğurlu ay olacaq. Bir çox ümidverici yeni əlaqələr gözləyə bilərsiniz, bəziləri ürəyinizi döyündürəcək.

Hətta qapalı və utancaq Balıqlar, nəhayət yeni əlaqələrə açılacaq və özlərinə xoşbəxtlik şansı verəcəklər. Bu baharda həqiqətən aşiq olsanız, xoşbəxt və uzunmüddətli bir əlaqə yarada biləcəksiniz.

