Xalq artisti Röya Ayxanın Moskvada “Vegas City Hall”dakı konserti təxirə salınıb.

Metbuat.az Olay.az-a istinadən xəbər verir ki, buna “Crocus City Hall”un konsert zalında baş verən silahlı insident səbəb olub. Baş verən atışma nəticəsində 12 nəfər qətlə yetirilib. 35 yaralı var.

Konsert barədə tezliklə ictimaiyyətə məlumat veriləcək. Hazırda “Vegas Hall”da insanlar təxliyyə edilir.

