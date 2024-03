Konserti təxirə salınan Röyadan ilk açıqlama - "İki dəqiqə sonra zala çıxacaqdıq"

Xalq artisti Röya Ayxan konsertinin təxirə düşməsinə səbəb olan hadisədən sonra ilk açıqlamanı verib.

Metbuat.az Olay.az-a istinadən xəbər verir ki, estrada ulduzu bununla bağlı instaqramda video paylaşıb.

"Mən hadisənin fərqində deyiləm. Hər kəs zəng vurub ağlayır. Sənət dostlarıma və ən yaxın dostlarıma təşəkkür etmək istəyirəm, son zəng Lalə Məmmdovadan gəlib. İki dəqiqə sonra zala çıxacaqdıq. Biz çox yaxşıyıq. Çünki hadisə ikinci zalda, başqa adamların konsertində olub. Ümid edirəm ki, heç bir azərbaycanlıya, heç kəsə heç nə olmayıb", - deyə, sənətçi bildirib.

