Rusiya xüsusi təyinatlıları "Crocus City Hall" binasında əməliyyat aparır.

Metbuat.az xəbər verir ki, binada 100-dən çox insanın olduğu bildirilir. Bəzi mənbələr ölənlərin sayının 100-dən çox olduğunu yazır. Rəsmi dairələr isə ölənlərin sayının 40, yaralıların sayının isə 130 olduğunu açıqlayıb.

Rusiya mediası yazır ki, silahlılar 5 nəfər olub və onlardan 4-ü ərazidən qaçıb. 1 nəfərin saxlanıldığı deyilir. Lakinin onun hadisə ilə əlaqəsinin olması barədə məlumat yoxdur.

Metbuat.az

