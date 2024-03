Xəbər verdiyimiz kimi, Moskva yaxınlığında yerləşən "Crocus City Hall" konsert zalında hadisə baş verərkən Xalq artisti Röya Ayxan da binada olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisədən sonra Röya binadan təxliyə edilib. Bu barədə görüntülər sosial mediada yayılıb.

