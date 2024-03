"Krokus"dakı siyahıda 17 yaşlı Sevinc də var - ADLAR

Moskvadakı terror aktında zərərçəkənlərin adları məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Krokus City Hall”da terror aktında həlak olanlardan biri azərbaycanlıdır. Bu barədə siyahı Moskva vilayətinin Səhiyyə Nazirliyinin saytında dərc edilib.

Həmin siyahını təqdim edirik:

