Emin Ağalarov terror hadisəsi ilə bağlı paylaşım etdi

Emin Ağalarov "Krokus siti holl”da baş verən terror hadisəsi ilə bağlı paylaşıb edib.

Metbuat.az bildirir ki, o, bu barədə özünün "Instagram" hesabında yazıb:

"Krokus siti holl”da baş vermiş dəhşətli hadisələrlə əlaqədar həlak olanların ailələrinə dərin hüznlə başsağlığı verirəm. Bu terror aktı hər kəs üçün dəhşətli faciədir, şəxsən mənə və ailəmə toxunub. Acımızı təsvir edəcək söz tapmıram”.

Xatırladaq ki, ötən gün Rusiyanın Moskva vilayətinin Krasnoqorsk şəhərindəki "Krokus siti holl” konsert zalında terror aktı törədilib. Naməlum şəxslər məkana daxil olaraq insanları güllələməyə başlayıb, daha sonra yanğın törədərək hadisə yerindən uzaqlaşıblar. Onların saxlanılıb-saxlanılmaması barədə məlumat verilməyib. Şübhəli şəxslərin beş nəfər olduğu güman edilir. Olayda ümumilikdə 60-dan çox insan ölüb, 147 nəfər yaralanıb.



Metbuat.az

