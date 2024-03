Moskva vilayətindəki "Crocus City Hall”da baş verən terror aktı zamanı ölənlər arasında bir azərbaycanlının olması barədə xəbər yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Səhiyyə Nazirliyindən bildirilib.

Siyahıda 1983-cü il təvəllüdlü Vüqar Hüseynov adlı bir azərbaycanlının da adı var.

