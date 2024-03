Moskva vilayətində "Crocus City Hall"dakı baş vermiş terror aktında ölənlərin sayı 115-ə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya İstintaq Komitəsi məlumat yayıb.

