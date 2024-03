Moskvada törədilən terror aktında ölənlərin ailələrinə 3 milyon (55 500 AZN), yaralananlara isə 1 milyon rubl (18 500 AZN) ödəniləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “RİA Novosti” məlumat yayıb.

Məlumata görə, hadisədə valideynlərini itirən uşaqlara aylıq ödənişlər ediləcək.

