Prezident Vladimir Putin martın 24-nü Rusiyada milli matəm günü kimi elan edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, V.Putin bunu xalqa müraciətində səsləndirib.

Qeyd edək ki, bu gün Rusiya Prezidenti Moskvada baş verən terror aktı ilə bağlı xalqa müraciət edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.