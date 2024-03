“Krokus” hadisəsinə görə tutlan şəxs DANIŞDI - FOTO

Moskvadakı "Crocus City Hall"da baş verən terror aktını törədən şəxslərin başçısı olduğu iddia edilən şəxs saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkələrin Rusiya seqmentində onun dindirilməsinin görüntüləri yayılıb.

Şübhəlinin sözlərinə görə, o, magistral yolda yerləşən yataqxanada Muhammad adlı şəxslə yaşayıb. Daha sonra terrordan 10-12 gün əvvəl “Telegram”da Abdulla adlı şəxslə tanış olub. Abdullah qohumlarından avtomobil alaraq taksi kimi işlədib.

Saxlanılan şəxslə tərcüməçi vasitəsilə tacik dilində ünsiyyət qurulub.

Xatırladaq ki, bundan əvvəl daha bir şübhəlinin dindirilməsinin görüntüləri yayılıb. O, 500 min rubl (təxminən 9200 manat) müqabilində terror törətdiyini etiraf edib.

